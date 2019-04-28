Министр обороны поздравил украинцев: с нами Бог, правда, и Украина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104335 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108652 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112433 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139665 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114719 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139793 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144923 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130365 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Министр обороны поздравил украинцев: с нами Бог, правда, и Украина

Министр обороны поздравил украинцев: с нами Бог, правда, и Украина

Киев  •  УНН

 • 14633 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степану Полторак поздравил украинский народ с Пасхой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Полторак.

“Поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю, чтобы непобедимый дух любви к Украине, дух надежды на светлое будущее государства всегда был с нами, а вера в Победу добра над злом жила в сердце! С нами Бог, Правда, и Украина! Христос Воскрес! Воистину воскрес!” — написал Полторак.

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Как сообщал УНН, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года — Пасху. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинцев поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.

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