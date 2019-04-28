Порошенко привітав українців з Великоднем

"Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам", йдеться у поздоровленні Порошенко.

"Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе.

І у кожної людини в житті бувають моменти, коли вона страждає. І через подібні випробування проходять цілі народи, цілі держави. Для перемоги потрібно дві речі: віра та любов. І сьогодні вони як ніколи потрібні Україні. Ми маємо щиро любити нашу країну та твердо вірити в перемогу. В те, що зможемо відстояти нашу свободу, зробити життя успішним і заможним.

І згадаймо у молитвах наших воїнів, бо саме завдяки їм ми маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів. Згадаймо у своїх молитвах і полонених, і заручників у ворожих тюрмах. Прошу помолитися і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії.

Я вірю, що, як писав Тарас Шевченко: "діла добрих оновляться, а діла злих - загинуть!".

Усім українцям у день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя і добробуту!

"Любімо один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога" - нехай ці Євангельські рядки стануть нашим дороговказом.

Боже, бережи Україну!

Христос воскрес!

Воістину воскрес!"

Нагадаємо, вночі митрополит Київський та всієї України Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва та привітав українців. Зокрема, зі святом привітали почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Евстратій Зоря та ряд інших церковних діячів країни. Серед політичних діячів - з Великоднем українців привітали спікер Верховної Ради Андрій Парубій та міський голова української столиці - Віталій Кличко. А чинний президент Петро Порошенко - вночі взяв участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі.

Як повідомляв УНН, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.

Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.