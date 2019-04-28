Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106313 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113057 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113986 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142167 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144957 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130352 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130374 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 15359 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила Томос от Вселенского Патриарха и сопричастная со всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам", говорится в поздравлении Порошенко.

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит том, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит.

И у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он страдает. И через подобные испытания проходят целые народы, целые государства. Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы будем искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В том, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой.

И вспомним в молитвах наших воинов, потому что именно благодаря им мы имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах и пленных, и заложников во враждебных тюрьмах. Прошу помолиться и за тех, кто потерял близких людей, кто терпит бедствие от российской агрессии.

Я верю, что, как писал Тарас Шевченко: "дела добрых обновятся, а дела злых - погибнут!".

Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!

"Любите друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога" - пусть эти Евангельские строки станут нашим путеводителем.

Боже, храни Украину!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!"

Напомним, среди политических деятелей с Пасхой украинский поздравили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр украинской столицы - Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

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