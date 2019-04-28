Міністр оборони привітав українців: з нами Бог, Правда, і Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр оборони України Степану Полторак привітав український народ з Великоднем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Полторака.
“Вітаю зі святом Світлого Христового Воскресіння! Бажаю, щоб непереможний дух любові до України, дух надії на світле майбутнє держави завжди був із нами, а віра у Перемогу добра над злом жила у серці! З нами Бог, Правда, і Україна! Христос Воскрес! Воістину воскрес!” — написав Полторак.
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Як повідомляв УНН, християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.
Нагадаємо, раніше зі святом Великодня українців привітали Президент України Петро Порошенко, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.