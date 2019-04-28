Особливості Пасхальних богослужінь ПЦУ: у столичному соборі Євангеліє читали 8-ма мовами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цьогорічні Пасхальні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі мали кілька особливостей, що вирізнили їх серед інших, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.
“Зокрема, Євангеліє було прочитано 8-ма мовами (українською, грецькою, слов’янською, єврейською, італійською, англійською, французькою, латинською). Окрім того, прозвучав унікальний передзвін „Христос Воскрес!“ у виконанні студентів-дзвонарів Київської православної богословської академії”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що перші Пасхальні богослужіння об’єднаної Помісної Української Православної Церкви очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
28 квітня 2019 року Православна Церква відзначає найбільше свято — Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. У ніч з суботи на неділю Предстоятель Помісної Української Православної ЦерквиБлаженнійший Митрополит Епіфаній очолив Пасхальні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі — полуношницю, хресний хід, Великодню утреню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого. Після богослужінь Його Блаженство освятив паски та Пасхальні приношення вірян.