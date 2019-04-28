Особенности Пасхальных богослужений ПЦУ: в столичном соборе Евангелие читали на 8 языках

"В частности, Евангелие было прочитано на 8 языках (украинском, греческом, славянском, еврейском, итальянском, английском, французском, латинском). Кроме того, прозвучал уникальный перезвон "Христос Воскрес!" в исполнении студентов-звонарей Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении.

Добавим, что первые Пасхальные богослужения объединенной Поместной Украинской Православной Церкви возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

28 апреля 2019 года Православная Церковь отмечает большой праздник - Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В ночь с субботы на воскресенье Предстоятель Поместной Украинской Православной Церкви Блаженнийший Митрополит Епифаний возглавил Пасхальные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе - полунощница, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. После богослужений Его Блаженство освятил куличи и пасхальные приношения верующих.