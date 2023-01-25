Министр обороны пообещал, что уточненные контракты на закупку питания для армии, будут зарегистрированы в Казначействе в течение этой недели

Детали

Министр сообщил, о чем проинформировал народных депутатов на заседании оборонного и антикоррупционного комитетов ВР.

Резников сообщил, что подробно объяснил об условиях контрактов на закупку питания и условиях формирования стоимости услуги. Он также сообщил, что ошибки в соглашениях с поставщиками были найдены в конце декабря. Вследствие чего была начата детальная проверка, а сами соглашения не были зарегистрированы в Госказначействе.

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«То есть юридическая процедура по ним была остановлена. Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Для уточнения отдельных ценовых параметров в соглашениях заказана экспертиза специализированного государственного института Министерства юстиции Украины. В течение этой недели мы планируем зарегистрировать уточненные соглашения в Государственном казначействе», - сообщил министр.

Резников сообщил, о существующей системе закупок услуг по питанию в системе каталогов.

«Я объяснил депутатам специфику закупки услуги питания Министерством обороны. В частности, рассказал об опыте и сложностях, с которыми мы сейчас сталкиваемся, работая по системе каталога. Эта система, введенная в 2016 году, стала определенной революцией, которая позволила покончить в ВСУ с советской практикой питания. Помню эту советскую систему питания еще со времен службы в армии. Советская система предусматривает наличие только 30 видов продуктов с минимальным качественно-количественными характеристиками – «мясо», «птица» и тому подобное. Когда солдат должен получать 1,7 кг пищи в сутки, без учета хлеба. Так же она предусматривает, что армия должна иметь свои свинарники, фермы, закупать раз в год картошку и есть ее весь год, перебирая гнилую, и тому подобное. Сейчас в системе каталога есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3500 калорий в сутки. Это одновременно и шаг вперед, и новые риски. Ведь только курятины в каталоге 7 наименований, что предполагает разные цены», - пояснил министр.

Он добавил, что данная система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительное, «разве что на отсутствие некоторых экзотических фруктов».

«Напротив – много положительных отзывов. Но это слишком большая дискреция, в которой злоумышленники ищут лазейки. Мы должны их закрыть. Первым вызовом в сфере обеспечения питания ВСУ для меня была ликвидация монополии. Эта задача решена, несмотря на сопротивление. Если в 2021 году многомиллиардный рынок питания военнослужащих ВСУ де-факто контролировала одна компания, то в 2022 году поставщиков уже было шесть. На 2023 год из 14 компаний, с которыми велись переговоры, заключены контракты с 8. Это делает систему обеспечения ВСУ более устойчивой», - сообщил министр о ситуации.

Он добавил, что исповедует нулевую толерантность к коррупции. И Минобороны работает над тем, чтобы исключить это явление в оборонной сфере. В частности, он рассказал о том, что ведутся наработки замены системы выбора питания по системе каталогов на систему меню, которая существенно снизит коррупционные риски. Кроме того, министр поддержал идею нардепов о большей прозрачности закупок в оборонке, однако, с учетом опасности раскрытия чувствительной для ВСУ информации.