Міністр оборони пообіцяв, що уточнені контракти на закупку харчування для армії, будуть зареєстровані у Казначействі протягом цього тижня

Деталі

Міністр повідомив, про що поінформував народних депутатів на засідання оборонного та антикорупційного комітетів ВР.

Резніков повідомив, що детально пояснив про умови контрактів на закупівлю харчування та умови формування вартості послуги. Він також повідомив, що помилки в угодах з постачальниками були знайдені наприкінці грудня. Внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані у Держказначействі.

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«Тобто юридична процедура за ними була зупинена. Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Для уточнення окремих цінових параметрів в угодах замовлено експертизу спеціалізованого державного інституту Міністерства юстиції України. Протягом цього тижня ми плануємо зареєструвати уточнені угоди у Державному казначействі», - повідомив міністр.

Резніков повідомив, про існуючи систему закупівель послуг з харчування за системою каталогів.

«Я пояснив депутатам специфіку закупівлі послуги харчування Міністерством оборони. Зокрема, розповів про досвід та складнощі, з якими ми зараз стикаємося, працюючи за системою каталогу. Ця система, запроваджена у 2016 році, стала певною революцією, яка дозволила покінчити у ЗСУ з радянською практикою харчування. Пам’ятаю цю радянську систему харчування ще з часів служби в армії. Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальним якісно-кількісними характеристиками – «м’ясо», «птиця» тощо. Коли солдат повинен отримувати 1,7 кг їжі на добу, без врахування хлібу. Так само вона передбачає, що армія повинна мати свої свинарники, ферми, закуповувати раз на рік картоплю і їсти її весь рік, перебираючи гнилу, тощо. Зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу. Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини у каталозі 7 найменувань, що передбачає різні ціни», - пояснив міністр.

Він додав, що дана система в цілому працює, кількість скарг на якість харчування незначна, «хіба що на відсутність деяких екзотичних фруктів».

«Навпаки – багато позитивних відгуків. Але це занадто велика дискреція, у якій зловмисники шукають лазівки. Ми повинні їх закрити. Першим викликом у сфері забезпечення харчування ЗСУ для мене була ліквідація монополії. Це завдання вирішене, незважаючи на опір. Якщо у 2021 році багатомільярдний ринок харчування військовослужбовців ЗСУ де-факто контролювала одна компанія, то у 2022 році постачальників вже було шість. На 2023 рік з 14 компаній, з якими велися перемовини, укладено контракти з 8. Це робить систему забезпечення ЗСУ більш стійкою», - повідомив міністр про ситуацію.

Він додав, що сповідує нульову толерантність до корупції. І Міноборони працює над тим, щоб унеможливити це явище в оборонній сфері. Зокрема, він розповів про те, що ведуться напрацювання заміни системи вибору харчування за системою каталогів на систему меню, яка суттєво знизить корупційні ризики. Крім того, міністр підтримав ідею нардепів про більшу прозорість закупівель в оборонці, однак, з урахуванням небезпеки розкриття чутливої для ЗСУ інформації.