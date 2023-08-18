Министр обороны Чехии намекнула на передачу Украине Ми-24
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Чехия обновила свой авиапарк новыми боевыми вертолетами Viper. В то же время госпожа министр обороны Чехии заявила, что их старые Ми-24 передадут "туда, где нужна защита от агрессоров". О своем решении она написала в соцсетях, передает УНН.
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Госпожа министр обороны Чехии Яна Чернохова написала, что Чехия попрощалась с вертолетами советского происхождения Ми-24.
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"Символично, что сегодня мы попрощались с вертолетами советского происхождения Ми-24, которые почти 45 лет прослужили армии", — написала она.
Однако она отметила, что на этом история "двадцать четверки" не заканчивается — вертолеты передадут туда, "где сейчас нужна любая военная техника для защиты от агрессоров".
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"И именно туда наша помощь направлялась на протяжении многих месяцев и будет идти дальше", — заметила Чернохова.
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