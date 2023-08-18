Міністр оборони Чехії натякнула на передачу Україні Мі-24

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Пані міністер оборони Чехії Яна Чернохова написала, що Чехія попрощалася із гелікоптерами радянського походження Мі-24.

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"Символічно, що сьогодні ми попрощалися з гелікоптерами радянського походження Мі-24, які майже 45 років прослужили армії", — написала вона.

Однак вона зазначила, що на цьому історія "двадцять четвірки" не закінчується — гелікоптери передадуть туди, "де зараз потрібна будь-яка військова техніка для захисту від агресорів".

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"І саме туди наша допомога прямувала протягом багатьох місяців і буде йти далі", — зауважила Чернохова.

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