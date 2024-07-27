Министр обороны Чехии Яна Чернохова почтила память чешских воинов Первой и Второй мировых войн, а также украинских воинов, которые недавно погибли, защищая родину.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Армии Чешской Республики.

В Украине министр обороны Яна Чернохова и делегация Министерства обороны Чехии почтили память чехословацких легионеров и солдат Второй мировой войны, а также почтили жертвы солдат с чешских земель, которые воевали в рядах австро-венгерской армии.

Яна Чернохова начала свой визит в Украину в четверг на кладбище села Садагура, что вблизи города Черновцы, вблизи границы Украины с Румынией. На местном кладбище она возложила цветы к памяти чехословацких бойцов, павших в годы Второй мировой войны в разных местах Правобережной Украины.

Трехдневная поездка завершилась памятным мероприятием на Хоральном кургане, знаковом месте, связанном с началом деятельности чехословацких легионов на Восточном фронте, информирует ведомство.

Также во время поездки Яна Чернохова почтила память украинских солдат, которые погибли, защищая свою родину.

Напомним,

Чехия присоединилась к коалиции дронов для Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией. Латвия выделила 20 миллионов евро на коалициюи предлагает возможности для испытания и модернизации беспилотников.