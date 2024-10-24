Министр культуры Франции подняла вопрос о платном входе в Нотр-Дам

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Рашида Дати подняла вопрос введения платы 5 евро за вход в собор Парижской Богоматери, что принесет 75 млн евро в год. Также планируется повысить цены для туристов из-за пределов ЕС с 2026 года.

Министр культуры Франции Рашида Дати подняла вопрос введения платы 5 евро за вход в собор Парижской Богоматери, что, по ее оценке, могло бы принести 75 млн евро в год. Об этом она сказала в интервью Le Figaro, пишет УНН.

Детали

"Плата за вход в Нотр-Дам спасла бы все церкви во Франции. Всего за 5 евро на посетителя, мы получали бы 75 миллионов евро в год", - сказала министр культуры Франции Рашида Дати.

Как пишет euronews, Рашида Дати также хочет изменить цены на посещение национальных памятников и музеев с 2026 года, заявив, что "посетители из-за пределов ЕС" смогут платить "больше", чем французские посетители, чтобы "финансировать обновление нашего национального наследия".

Дополнение

Собор Парижской Богоматери должен вновь открыться 7 декабря после почти пяти лет реконструкции после пожара, который охватил его в 2019 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаКультура
frantsiyaФранция