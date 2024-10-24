Міністр культури Франції порушила питання про платний вхід у Нотр-Дам
Київ • УНН
Рашида Даті порушила питання введення плати 5 євро за вхід до собору Паризької Богоматері, що принесе 75 млн євро на рік. Також планується підвищити ціни для туристів з-поза ЄС з 2026 року.
Міністр культури Франції Рашида Даті порушила питання введення плати 5 євро за вхід до собору Паризької Богоматері, що, за її оцінкою, могло б принести 75 млн євро на рік. Про це вона сказала в інтерв'ю Le Figaro, пише УНН.
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"Плата за вхід до Нотр-Дам врятувала б усі церкви у Франції. Усього за 5 євро на відвідувача, ми отримували б 75 мільйонів євро на рік", - сказала міністр культури Франції Рашида Даті.
Як пише euronews, Рашида Даті також хоче змінити ціни на відвідування національних пам'яток та музеїв з 2026 року, заявивши, що "відвідувачі з-за меж ЄС" зможуть платити "більше", ніж французькі відвідувачі, щоб "фінансувати оновлення нашої національної спадщини".
Доповнення
Собор Паризької Богоматері має знову відкритися 7 грудня після майже п'яти років реконструкції після пожежі, яка охопила його у 2019 році.