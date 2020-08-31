Министр инфраструктуры сообщил, когда стартует строительство аэропорта в Днепре

“Все по плану. Проектная документация готовится на такие объекты до полугода. У нас так и получается. В середине сентября мы планируем объявить большой международный тендер и до конца года его отыграть, получить генподрядчика и — если будет теплая зима — начать работы. Со стороны концессионера первые работы по терминалу — осенью”, - рассказал он.

Ранее в интервью УНН Криклий сообщил о достижениях за год на должности, новом главе УЗ, стоимости железнодорожных билетов, судьбе портов, вокзалов и аэропортов.