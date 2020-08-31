Міністр інфраструктури повідомив, коли стартує будівництво аеропорту в Дніпрі

“Все за планом. Проєктна документація готується на такі об’єкти до пів року. У нас так і виходить. У середині вересня ми плануємо оголосити великий міжнародний тендер і до кінця року його відіграти, отримати генпідрядника і — якщо буде тепла зима — почати роботи. З боку концесіонера перші роботи по терміналу — восени”, — розповів він.

Раніше в інтерв’ю УНН Криклій повідомив про досягнення за рік на посаді, нового очільника УЗ, вартість залізничних квитків, долю портів, вокзалів й аеропортів.