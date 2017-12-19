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Министр финансов обвинил ГПУ в намеренной дискредитации

Министр финансов обвинил ГПУ в намеренной дискредитации

Киев  •  УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Генеральная прокуратура Украины намеренно его дискредитирует. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, комментируя открытое уголовное производство по факту содействие преступной организации Президента Виктора Януковича, передает УНН.

Ранее УНН сообщал, что рамках этого производства ГПУ проверяет версию причастности должностных лиц Координационного центра по внедрению экономических реформ в преступную деятельность. Как известно, руководителем Центра во время правления Януковича был нынешний министр финансов Украины Данилюк, который до этого работал внештатным советником Януковича.

Сейчас Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" - соучредителем последней выступает также М.Саакашвили.

"В настоящее время у органа предварительного расследования возникла необходимость проверки версии возможной причастности в течение 2010-2014 годов к преступлениям совершенным участниками преступной организации под руководством ЛИЦА_3 должностных лиц указанного Координационного центра при Президенте Украины, которым после Революции Достоинства основаны благотворительные организации "Центр Реформ" (код ЕГРПОУ 39147100) и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" (код ЕГРПОУ 39891943), деятельность которых в настоящее время не прекращено", - говорится в судебных материалах .

В то же время, министр финансов Данилюк расценивает версию ГПУ как попытку дискредитации.

"Отношение ГПУ ко мне - оно абсолютно понятно. Я считаю, что это попытка для дискредитации. Те люди, против которых ... которые в принципе подпадают под это дело - это и министр Кабинета министров Саенко, это мои заместители. То есть это те люди, которые сегодня считаются двигателем реформ в Украине. И не Генпрокуратуре говорить о том, что мы преступная организация, мы такая группа людей, которая в Правительстве движет эту страну вперед", - отметил он.

Среди заместителей министра, которые фигурируют в этом уголовном производстве, может быть также С.Марченко. На сайте "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" указано, что заместитель министра до сих пор является членом их команды, а в декларации чиновника за 2016 указано доход от этой организации в размере около 1 млн грн.

С.Марченко связывают с попыткой монополизации лотерейного рынка в компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) и созданием условий для легализации "одноруких бандитов".

Стоит заметить, что М.Саакашвили во время правления в Грузии был горячим сторонником легализации и распространения азартных игр. Сейчас Минфин также выступает за легализацию азарта в Украине, и второй год подряд пытается снять запрет. В прошлом году в Верховной Раде отклонили все законопроекты ведомства, отметив, что они коррупционные и лоббистские.

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