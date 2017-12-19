Міністр фінансів звинуватив ГПУ у навмисній дискредитації

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 175364 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 178615 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 310014 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 217273 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 320700 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 212139 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238132 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254441 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246700 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136305 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 61390 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 54875 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141148 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 48263 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 51817 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141148 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 175357 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 310005 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 320691 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100881 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88439 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124541 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141786 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147103 перегляди
Актуальне
Міністр фінансів звинуватив ГПУ у навмисній дискредитації

Міністр фінансів звинуватив ГПУ у навмисній дискредитації

Київ • УНН

 • 10814 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Генеральна прокуратура України навмисно його дискредитує. Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції, коментуючи відкрите кримінальне провадження за фактом сприяння злочинній організації Президента Віктора Януковича, передає УНН.

Раніше УНН повідомляв, що рамках цього провадження ГПУ перевіряє версію причетності посадових осіб Координаційного центру з впровадження економічних реформ до злочинної діяльності. Як відомо, керівником Центру під час правління В.Януковича був нинішній міністр фінансів України О.Данилюк, який до того працював позаштатним радником В.Януковича.

Наразі, О.Данилюк, окрім державної посади, має дві підконтрольні організації “Центр Реформ” та “Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе” - співзасновником останньої виступає також М.Саакашвілі.

"На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, якими після Революції Гідності засновані благодійні організації "Центр Реформ" (код ЄДРПОУ 39147100) та "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе" (код ЄДРПОУ 39891943), діяльність яких на даний час не припинена", — йдеться у судових матеріалах.

Водночас, міністр фінансів О.Данилюк розцінює версію ГПУ як спробу дискредитації.

“Відношення ГПУ до мене - воно є абсолютно зрозумілим. Я вважаю, що це спроба для дискредитації. Ті люди, проти яких... які в принципі підпадають під цю справу - це і міністр Кабінету міністрів Саєнко, це мої заступники. Тобто це ті люди, які сьогодні вважають рушієм реформ в Україні. І не Генпрокуратурі говорити про те, що ми злочинна організація, ми така група людей, яка в Уряді рухає цю країну вперед”, - зазначив він.

Серед заступників міністра, які фігурують у цьому кримінальному провадженні, може бути також С.Марченко. На сайті “Центру вільної економіки імені Кахі Бендукідзе” зазначено, що заступник міністра досі є членом їх команди, а в декларації чиновника за 2016 рік вказано дохід від цієї організації в розмірі близько 1 млн грн.

С.Марченко пов’язують зі спробою монополізації лотерейного ринку під компанію “УНЛ” (Українська національна лотерея) та створенням передумов для легалізації “одноруких бандитів”.

Варто зауважити, що М.Саакашвілі під час правління в Грузії був палким прихильником легалізації та поширення азартних ігор. Нині Мінфін також виступає за легалізацію азарту в Україні, і другий рік поспіль пробує зняти заборону. Минулого року у Верховній Раді відхилили усі законопроекти відомства, зазначивши, що вони корупційні та лобістські.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85