Міністр фінансів звинуватив ГПУ у навмисній дискредитації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Генеральна прокуратура України навмисно його дискредитує. Про це він заявив на сьогоднішній прес-конференції, коментуючи відкрите кримінальне провадження за фактом сприяння злочинній організації Президента Віктора Януковича, передає УНН.
Раніше УНН повідомляв, що рамках цього провадження ГПУ перевіряє версію причетності посадових осіб Координаційного центру з впровадження економічних реформ до злочинної діяльності. Як відомо, керівником Центру під час правління В.Януковича був нинішній міністр фінансів України О.Данилюк, який до того працював позаштатним радником В.Януковича.
Наразі, О.Данилюк, окрім державної посади, має дві підконтрольні організації “Центр Реформ” та “Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе” - співзасновником останньої виступає також М.Саакашвілі.
"На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, якими після Революції Гідності засновані благодійні організації "Центр Реформ" (код ЄДРПОУ 39147100) та "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе" (код ЄДРПОУ 39891943), діяльність яких на даний час не припинена", — йдеться у судових матеріалах.
Водночас, міністр фінансів О.Данилюк розцінює версію ГПУ як спробу дискредитації.
“Відношення ГПУ до мене - воно є абсолютно зрозумілим. Я вважаю, що це спроба для дискредитації. Ті люди, проти яких... які в принципі підпадають під цю справу - це і міністр Кабінету міністрів Саєнко, це мої заступники. Тобто це ті люди, які сьогодні вважають рушієм реформ в Україні. І не Генпрокуратурі говорити про те, що ми злочинна організація, ми така група людей, яка в Уряді рухає цю країну вперед”, - зазначив він.
Серед заступників міністра, які фігурують у цьому кримінальному провадженні, може бути також С.Марченко. На сайті “Центру вільної економіки імені Кахі Бендукідзе” зазначено, що заступник міністра досі є членом їх команди, а в декларації чиновника за 2016 рік вказано дохід від цієї організації в розмірі близько 1 млн грн.
С.Марченко пов’язують зі спробою монополізації лотерейного ринку під компанію “УНЛ” (Українська національна лотерея) та створенням передумов для легалізації “одноруких бандитів”.
Варто зауважити, що М.Саакашвілі під час правління в Грузії був палким прихильником легалізації та поширення азартних ігор. Нині Мінфін також виступає за легалізацію азарту в Україні, і другий рік поспіль пробує зняти заборону. Минулого року у Верховній Раді відхилили усі законопроекти відомства, зазначивши, що вони корупційні та лобістські.