Министр Ассельборн рассказал, за кого будет болеть во время матча Украина-Люксембург

"Я сегодня вечером действительно улетаю в Люксембург. Я буду на матче, если самолет вовремя приземлится и все будет хорошо, как я и обещал, я буду болеть наполовину за украинскую команду, другой половиной - за нашу команду", - сказал министр.

Он напомнил о ситуации в группе - на первом месте Люксембург, далее - Украина, далее Португалия и Латвия.

"Будем видеть, как будут складываться дела", - добавил он.



Как сообщал УНН, защитник сборной Люксембурга по футболу Ларс Герсон поделился мыслями относительно предстоящего матча со сборной Украины.