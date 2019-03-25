Министр Ассельборн рассказал, за кого будет болеть во время матча Украина-Люксембург
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн во время сегодняшнего футбольного матча будет болеть на половину за Украину. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я сегодня вечером действительно улетаю в Люксембург. Я буду на матче, если самолет вовремя приземлится и все будет хорошо, как я и обещал, я буду болеть наполовину за украинскую команду, другой половиной - за нашу команду", - сказал министр.
Он напомнил о ситуации в группе - на первом месте Люксембург, далее - Украина, далее Португалия и Латвия.
"Будем видеть, как будут складываться дела", - добавил он.
Как сообщал УНН, защитник сборной Люксембурга по футболу Ларс Герсон поделился мыслями относительно предстоящего матча со сборной Украины.