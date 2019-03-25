Футболіст Люксембургу про Україну: до нас приїде збірна зовсім іншого калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Захисник збірної Люксембургу з футболу Ларс Герсон поділився думками стосовно майбутнього матчу зі збірною України, інформує УНН з посиланням на “Luxemburger Wort”.
“До нас приїде збірна зовсім іншого калібру. Нам буде складніше оборонятися, але ми насолоджуємося перемогою над Литвою і першим місцем в групі. Втім, довго мріяти нам не дадуть. Уже в понеділок нас чекає серйозне випробування”, — розповів захисник.
Примітно, що після стартового туру відбіркового циклу Люксембург обіграв Литву 2:1 та вийшов в лідери групи В.
Додамо також, матч кваліфікації Люксембург — Україна стартуватиме сьогодні о 21:45.