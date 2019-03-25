Футболист Люксембурга об Украине: к нам приедет сборная совсем другого калибра

“К нам приедет сборная совсем другого калибра. Нам будет сложнее обороняться, но мы наслаждаемся победой над Литвой и первым местом в группе. Впрочем, долго мечтать нам не дадут. Уже в понедельник нас ждет серьезное испытание”, — рассказал защитник.

Примечательно, что после стартового тура отборочного цикла Люксембург обыграл Литву 2:1 и вышел в лидеры группы В.

Добавим также, матч квалификации Люксембург — Украина стартует сегодня в 21:45.