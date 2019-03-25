Футболист Люксембурга об Украине: к нам приедет сборная совсем другого калибра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Защитник сборной Люксембурга по футболу Ларс Герсон поделился мыслями относительно предстоящего матча со сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на “Luxemburger Wort”.
“К нам приедет сборная совсем другого калибра. Нам будет сложнее обороняться, но мы наслаждаемся победой над Литвой и первым местом в группе. Впрочем, долго мечтать нам не дадут. Уже в понедельник нас ждет серьезное испытание”, — рассказал защитник.
Примечательно, что после стартового тура отборочного цикла Люксембург обыграл Литву 2:1 и вышел в лидеры группы В.
Добавим также, матч квалификации Люксембург — Украина стартует сегодня в 21:45.