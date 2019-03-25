Міністр Ассельборн розповів, за кого вболіватиме під час матчу Україна-Люксембург
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн під час сьогоднішнього футбольного матчу вболіватиме на половину за Україну. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні ввечері справді відлітаю до Люксембургу. Я буду на матчі, якщо літак вчасно приземлиться і все буде гаразд, як я і обіцяв , я вболіватиму наполовину за українську команду, іншою половиною - за нашу команду", - сказав міністр.
Він нагадав про ситуацію в групі - на першому місці Люксембург, далі - Україна, далі Португалія і Латвія.
"Будемо бачити, як складатимуться справи", - додав він.
Як повідомляв УНН, захисник збірної Люксембургу з футболу Ларс Герсон поділився думками стосовно майбутнього матчу зі збірною України.