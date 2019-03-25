Міністр Ассельборн розповів, за кого вболіватиме під час матчу Україна-Люксембург

КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн під час сьогоднішнього футбольного матчу вболіватиме на половину за Україну. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.