Министерство обороны Филиппин запретило солдатам использовать приложения с ИИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 12566 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 75303 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 45085 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 68207 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 199470 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 71346 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 121063 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167328 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155238 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155441 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 85316 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 89041 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 83996 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 122921 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 52579 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 75303 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 125098 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 199470 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 265291 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 316919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 1618 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 12286 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 54015 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54765 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 53315 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Министерство обороны Филиппин запретило солдатам использовать приложения с ИИ

Киев • УНН

 • 247418 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший приказал всему персоналу обороны и 163 000 военных воздерживаться от использования цифровых программ, которые используют искусственный интеллект для создания личных портретов, заявив, что они могут представлять угрозу безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Министерство обороны Филиппин запретило солдатам использовать приложения с ИИ

Детали 

Министр обороны издал приказ в меморандуме от 14 октября, поскольку филиппинские силы работают над ослаблением коммунистических и мусульманских повстанцев, которые продолжались десятилетиями, и защитой территориальных интересов в спорном Южно-Китайском море.

Министерство национальной обороны в пятницу подтвердило подлинность меморандума, который распространялся в сети в последние дни, но не предоставило других подробностей, включая то, что побудило Теодоро выдать запрет.

Теодоро специально предостерег от использования цифрового приложения, которое требует от пользователей прислать по крайней мере 10 своих фотографий, а затем использует искусственный интеллект для создания «цифрового человека, который имитирует то, как говорит и двигается реальный человек». По его словам, такие приложения создают «значительные риски для конфиденциальности и безопасности».

«Это, казалось бы, безобидное и забавное приложение на основе искусственного интеллекта может быть злонамеренно использовано для создания поддельных профилей, которые могут привести к краже личных данных, социальной инженерии, фишинговым атакам и другим вредоносным действиям», — сказал Теодоро. «О таком случае уже было сообщение».

Теодоро приказал всем оборонным и военным персоналам «воздерживаться от использования приложений фотогенераторов с искусственным интеллектом и проявлять бдительность при обмене информацией в Интернете», и сказал, что их действия должны соответствовать ценностям и политике Министерства обороны Филиппин.

Напомним

Космические силы США приостановили использование веб-инструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для своих сотрудников из-за проблем безопасности данных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,587.23