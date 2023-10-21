Министерство обороны Филиппин запретило солдатам использовать приложения с ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший приказал всему персоналу обороны и 163 000 военных воздерживаться от использования цифровых программ, которые используют искусственный интеллект для создания личных портретов, заявив, что они могут представлять угрозу безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Министр обороны издал приказ в меморандуме от 14 октября, поскольку филиппинские силы работают над ослаблением коммунистических и мусульманских повстанцев, которые продолжались десятилетиями, и защитой территориальных интересов в спорном Южно-Китайском море.
Министерство национальной обороны в пятницу подтвердило подлинность меморандума, который распространялся в сети в последние дни, но не предоставило других подробностей, включая то, что побудило Теодоро выдать запрет.
Теодоро специально предостерег от использования цифрового приложения, которое требует от пользователей прислать по крайней мере 10 своих фотографий, а затем использует искусственный интеллект для создания «цифрового человека, который имитирует то, как говорит и двигается реальный человек». По его словам, такие приложения создают «значительные риски для конфиденциальности и безопасности».
«Это, казалось бы, безобидное и забавное приложение на основе искусственного интеллекта может быть злонамеренно использовано для создания поддельных профилей, которые могут привести к краже личных данных, социальной инженерии, фишинговым атакам и другим вредоносным действиям», — сказал Теодоро. «О таком случае уже было сообщение».
Теодоро приказал всем оборонным и военным персоналам «воздерживаться от использования приложений фотогенераторов с искусственным интеллектом и проявлять бдительность при обмене информацией в Интернете», и сказал, что их действия должны соответствовать ценностям и политике Министерства обороны Филиппин.
Напомним
Космические силы США приостановили использование веб-инструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для своих сотрудников из-за проблем безопасности данных.