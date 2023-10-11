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Космічні сили США призупинили проєкти із використання ШІ, зокрема й ChatGPT, через ризики для безпеки даних — Reuters

Космічні сили США призупинили проєкти із використання ШІ, зокрема й ChatGPT, через ризики для безпеки даних — Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Космічні сили США призупинили використання вебінструментів генеративного штучного інтелекту, таких як ChatGPT, для своїх співробітників через проблеми безпеки даних. Про цей йдеться у записці співробітникам Космічної агенції, яка є у розпорядженні агенції Reuters, передає УНН.

Цитата

“Тимчасова заборона введена через ризики агрегації даних”, — сказано у записці.

Деталі

Записка датована від 29 вересня. Відповідно до викладених у ній вимог, вона накладає вето на використання працівниками космічних сил інструментів штучного інтелекту, включаючи широкомовні моделі, на урядових комп’ютерах, доки вони не отримають офіційне схвалення Головного управління технологій та інновацій сил.

Використання генеративного штучного інтелекту, заснованого на великих мовних моделях, які використовують величезні масиви минулих даних для навчання, набуло популярності минулого року. Ці шаблони заклали в основу продуктів, що постійно розвиваються. Зокрема й в ChatGPT OpenAI, який може швидко генерувати вміст, як-от текст, зображення або відео, з простої підказки.

Ліза Коста, головний офіцер з технологій та інновацій Space Force, зазначила, що ця технологія, “безсумнівно, революціонізує нашу робочу силу та підвищить здатність Guardian працювати швидше”.

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Додатково

Тимчасову заборону на використання ШІ підтвердив й представник ВВС. Раніше за всіх про це написало видання Bloomberg.

У доповідній записці Ліза Коста також зазначила, що її офіс сформував генеративну цільову групу зі штучного інтелекту разом з іншими офісами Пентагону, щоб обдумати шляхи використання технології “відповідальним і стратегічним чином”.

Відповідно до тексту записки, додаткові вказівки щодо особливостей використання космічними силами генеративного ШІ будуть опубліковані вже наступного місяця.

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