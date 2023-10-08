Японія запропонує лідерам G7 правила для генеративного штучного інтелекту

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Правила спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, згенеровану штучним інтелектом, від тих, які ним не є, сказав Йоміурі. Рекомендації можуть бути запропоновані вже цієї осені під час онлайн-зустрічі G7.

Кішіда підкреслить важливість збалансованого регулювання та застереже від здатності генеративного штучного інтелекту створювати складні зображення та інформацію, які можуть заплутати громадськість і загрожувати економіці, йдеться у звіті.

Нагадаємо

Українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ. Вона вміє моніторити, аналізувати події та виявляти маніпуляції в інформаційному просторі.