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Японія запропонує лідерам G7 правила для генеративного штучного інтелекту

Японія запропонує лідерам G7 правила для генеративного штучного інтелекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднить плани щодо регулювання розробників генеративного штучного інтелекту під час виступу в понеділок у Кіото. Про це повідомляє газета Yomiuri Shimbun, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Правила спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, згенеровану штучним інтелектом, від тих, які ним не є, сказав Йоміурі. Рекомендації можуть бути запропоновані вже цієї осені під час онлайн-зустрічі G7.

Кішіда підкреслить важливість збалансованого регулювання та застереже від здатності генеративного штучного інтелекту створювати складні зображення та інформацію, які можуть заплутати громадськість і загрожувати економіці, йдеться у звіті.

Нагадаємо

Українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ. Вона вміє моніторити, аналізувати події та виявляти маніпуляції в інформаційному просторі.

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