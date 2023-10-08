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Япония предложит лидерам G7 правила для генеративного искусственного интеллекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародует планы по регулированию разработчиков генеративного искусственного интеллекта во время выступления в понедельник в Киото. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Правила направлены на борьбу с дезинформацией, помогая общественности различать изображения и информацию, сгенерированную искусственным интеллектом, от тех, которые им не являются, сказал Йомиури. Рекомендации могут быть предложены уже этой осенью во время онлайн-встречи G7.

Кишида подчеркнет важность сбалансированного регулирования и предостережений от способности генеративного искусственного интеллекта создавать сложные изображения и информацию, которые могут сбивать с толку общественность и угрожать экономике, говорится в отчете.

Напомним

Украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics на базе ИИ. Она умеет мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве.

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