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Космические силы США приостановили проекты по использованию ИИ, в том числе ChatGPT, из-за рисков для безопасности данных - Reuters

Киев • УНН

 • 1022918 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Космические силы США приостановили использование вебинструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для своих сотрудников из-за проблем безопасности данных. Об этом говорится в записке сотрудникам Космического агентства, которая есть в распоряжении Reuters, передает УНН.

Цитата

“Временный запрет введен из-за рисков агрегации данных”, — сказано в записке.

Детали

Записка датирована от 29 сентября. Согласно изложенным в ней требованиям, она накладывает вето на использование работниками космических сил инструментов искусственного интеллекта, включая широковещательные модели, на правительственных компьютерах, пока они не получат официальное одобрение Главного управления технологий и инноваций сил.

Использование генеративного искусственного интеллекта, основанного на больших языковых моделях, которые используют огромные массивы прошлых данных для обучения, приобрело популярность в прошлом году. Эти шаблоны заложили в основу постоянно развивающихся продуктов. В том числе и в ChatGPT OpenAI, который может быстро генерировать содержимое, например текст, изображение или видео, с простой подсказки.

Лиза Коста, главный офицер по технологиям и инновациям Space Force, отметила, что эта технология, “несомненно, революционизирует нашу рабочую силу и повысит способность Guardian работать быстрее”.

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Дополнительно

Временный запрет на использование ИИ подтвердил и представитель ВВС. Раньше всех об этом написало издание Bloomberg.

В докладной записке Лиза Коста также отметила, что ее офис сформировал генеративную целевую группу по искусственному интеллекту вместе с другими офисами Пентагона, чтобы обдумать пути использования технологии “ответственным и стратегическим образом”.

Согласно тексту записки, дополнительные указания относительно особенностей использования космическими силами генеративного ИИ будут опубликованы уже в следующем месяце.

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