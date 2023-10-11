Космические силы США приостановили проекты по использованию ИИ, в том числе ChatGPT, из-за рисков для безопасности данных - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Космические силы США приостановили использование вебинструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для своих сотрудников из-за проблем безопасности данных. Об этом говорится в записке сотрудникам Космического агентства, которая есть в распоряжении Reuters, передает УНН.
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“Временный запрет введен из-за рисков агрегации данных”, — сказано в записке.
Детали
Записка датирована от 29 сентября. Согласно изложенным в ней требованиям, она накладывает вето на использование работниками космических сил инструментов искусственного интеллекта, включая широковещательные модели, на правительственных компьютерах, пока они не получат официальное одобрение Главного управления технологий и инноваций сил.
Использование генеративного искусственного интеллекта, основанного на больших языковых моделях, которые используют огромные массивы прошлых данных для обучения, приобрело популярность в прошлом году. Эти шаблоны заложили в основу постоянно развивающихся продуктов. В том числе и в ChatGPT OpenAI, который может быстро генерировать содержимое, например текст, изображение или видео, с простой подсказки.
Лиза Коста, главный офицер по технологиям и инновациям Space Force, отметила, что эта технология, “несомненно, революционизирует нашу рабочую силу и повысит способность Guardian работать быстрее”.
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Дополнительно
Временный запрет на использование ИИ подтвердил и представитель ВВС. Раньше всех об этом написало издание Bloomberg.
В докладной записке Лиза Коста также отметила, что ее офис сформировал генеративную целевую группу по искусственному интеллекту вместе с другими офисами Пентагона, чтобы обдумать пути использования технологии “ответственным и стратегическим образом”.
Согласно тексту записки, дополнительные указания относительно особенностей использования космическими силами генеративного ИИ будут опубликованы уже в следующем месяце.