Міністерство оборони Філіппін заборонило солдатам використовувати застосунки з ШІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Голова оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший наказав всьому персоналу оборони та 163 000 військових утримуватися від використання цифрових програм, які використовують штучний інтелект для створення особистих портретів, заявивши, що вони можуть становити загрозу безпеці. Про це пише УНН з посиланням на AP.
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Міністр оборони видав наказ у меморандумі від 14 жовтня, оскільки філіппінські сили працюють над послабленням комуністичних і мусульманських повстанців, які тривали десятиліттями, і захистом територіальних інтересів у спірному Південнокитайському морі.
Міністерство національної оборони в п'ятницю підтвердило автентичність меморандуму, який поширювався в мережі останніми днями, але не надало інших подробиць, включно з тим, що спонукало Теодоро видати заборону.
Теодоро спеціально застеріг від використання цифрового додатка, який вимагає від користувачів надіслати принаймні 10 своїх фотографій, а потім використовує штучний інтелект для створення «цифрової людини, яка імітує те, як говорить і рухається реальна людина». За його словами, такі програми створюють «значні ризики для конфіденційності та безпеки».
«Цей, здавалося б, нешкідливий і кумедний додаток на основі штучного інтелекту може бути зловмисно використаний для створення підроблених профілів, які можуть призвести до крадіжки особистих даних, соціальної інженерії, фішингових атак та інших шкідливих дій», — сказав Теодоро. «Про такий випадок вже було повідомлення».
Теодоро наказав усім оборонним і військовим персоналам «утримуватися від використання додатків фотогенераторів зі штучним інтелектом і проявляти пильність при обміні інформацією в Інтернеті», і сказав, що їхні дії повинні відповідати цінностям і політиці Міністерства оборони Філіппін.
Нагадаємо
Космічні сили США призупинили використання вебінструментів генеративного штучного інтелекту, таких як ChatGPT, для своїх співробітників через проблеми безпеки даних.