Мининфраструктуры при необходимости предоставит электропоезда для эвакуации из Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины совместно с ПАО "Укрзализныця" готовы обеспечить электропоезда для эвакуации жителей Авдеевки в случае необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает УНН.
"При получении соответствующего приказа об эвакуации жителей, около 3-4 часов обеспечится отсылка первого состава электропоезда, вместимостью 1200 человек со ст. Красноармейск, следующий состав электропоезда будет представлен через 1,5 часа (общее количество таких составов - 3)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время на участке Авдеевка - Чаплино в графике функционирует 1 поезд, отправление со станции Авдеевка происходит в 15:40.
Стоит отметить, что 2 февраля в 19:15 в результате обстрела, обесточены пост дежурного по станции, все светофоры и стрелочные переводы, поэтому пригородное движение осуществляется только до станции Очеретино для обеспечения безопасности пассажиров.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.