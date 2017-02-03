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Мінінфраструктури за необхідності надасть електропоїзди для евакуації з Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністерство інфраструктури України разом із ПАТ "Укрзалізниця" готові забезпечити електропоїзди для евакуації жителів Авдіївки в разі необхідності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства, передає УНН.

Мінінфраструктури за необхідності надасть електропоїзди для евакуації з Авдіївки

"При отриманні відповідного наказу щодо евакуації мешканців, близько за 3-4 години забезпечиться відсилка першого складу електропоїзда, місткістю 1 200 чоловік до ст. Красноармійськ, наступний склад електропоїзда буде подано за 1,5 години (загальна кількість таких складів – 3)",- йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що наразі на ділянці Авдіївка – Чаплино у графіку функціонує 1 поїзд, відправлення зі станції Авдіївка відбувається о 15:40.

Варто зазначити, що 2 лютого о 19:15 в результаті обстрілу, знеструмлено пост чергового по станції, всі світлофори та стрілочні переводи, тому приміський рух здійснюється тільки до станції Очеретино для забезпечення безпеки пасажирів.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

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