Мінінфраструктури за необхідності надасть електропоїзди для евакуації з Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністерство інфраструктури України разом із ПАТ "Укрзалізниця" готові забезпечити електропоїзди для евакуації жителів Авдіївки в разі необхідності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства, передає УНН.
"При отриманні відповідного наказу щодо евакуації мешканців, близько за 3-4 години забезпечиться відсилка першого складу електропоїзда, місткістю 1 200 чоловік до ст. Красноармійськ, наступний склад електропоїзда буде подано за 1,5 години (загальна кількість таких складів – 3)",- йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що наразі на ділянці Авдіївка – Чаплино у графіку функціонує 1 поїзд, відправлення зі станції Авдіївка відбувається о 15:40.
Варто зазначити, що 2 лютого о 19:15 в результаті обстрілу, знеструмлено пост чергового по станції, всі світлофори та стрілочні переводи, тому приміський рух здійснюється тільки до станції Очеретино для забезпечення безпеки пасажирів.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.