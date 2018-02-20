Мининфраструктуры ожидает одобрения правительством Транспортной стратегии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины ожидает одобрения Кабинетом министров Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. Об этом сказал на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Транспортная стратегия Украины до 2030 года уже готова. Мы ожидаем, что Кабмин одобрит ее на одном из ближайших заседаний", - сообщил он.
Напомним, вице-премьер И.Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда правительство одобрит Национальную транспортную стратегию до 2030 года.