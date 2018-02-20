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Мінінфраструктури очікує на схвалення урядом Транспортної стратегії

Мінінфраструктури очікує на схвалення урядом Транспортної стратегії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністерство інфраструктури України очікує на схвалення Кабінетом міністрів Національної транспортної стратегії України до 2030 року. Про це сказав під час брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

"Транспортна стратегія України до 2030 року вже готова. Ми чекаємо, що Кабмін схвалить її на одному з найближчих засідань", - повідомив він.

Нагадаємо, віце-прем'єр І.Климпуш-Цинцадзе розказала, коли уряд схвалить Національну транспортну стратегію до 2030 року.

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