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Минимальную помощь по безработице повысили до 1000 грн

Минимальную помощь по безработице повысили до 1000 грн

Киев  •  УНН

 • 21035 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Минимальная помощь по безработице в Украине повышена с 650 грн до 1000 грн на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн", - указали в ведомстве, добавив, что такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которое вступило в силу 18 апреля.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

  • тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул);
  • молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которой необходимо содействие в трудоустройстве на первое рабочее место;
  • внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации, добавили в министерстве.

"Мы понимаем, что в связи с пандемией и внедрением карантинных мероприятий количество безработных, к сожалению, растет. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать людей, которые остались без работы во время карантина. Увеличение минимальной помощи по безработице является одним из шагов. Кроме того, правительство и Минэкономики принимает все меры, чтобы сохранить рабочие места. Уже действуют специальные программы поддержки бизнеса по облегчению кредитной нагрузки, в которых главным условием является - не увольнять людей. В ближайшее время заработают и другие инструменты", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, с марта для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличивали до 650 гривен.

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