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Мінімальну допомогу по безробіттю підвищили до 1000 грн

Мінімальну допомогу по безробіттю підвищили до 1000 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мінімальну допомогу по безробіттю в Україні підвищено з 650 грн до 1000 грн на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн", - вказали у відомстві, додавши, що таке збільшення передбачено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка набула чинності 18 квітня.

Постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

  • тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);
  • молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;
  • внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

У період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації, додали у міністерстві.

"Ми розуміємо, що у зв'язку з пандемією і впровадженням карантинних заходів кількість безробітних, на жаль, зростає. Ми робимо все можливе, аби підтримати людей, які залишились без роботи під час карантину. Збільшення мінімальної допомоги по безробіттю є одним із кроків. Крім того, уряд і Мінекономіки вживає всіх заходів, щоб зберегти робочі місця. Вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу з полегшення кредитного навантаження, в яких головною умовою є - не звільняти людей. В найближчий час запрацюють й інші інструменти", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Нагадаємо, з березня для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшували до 650 гривень.

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