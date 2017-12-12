Мингарели о СА с Украиной: Киев отстает от графика проведения реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Киев отстает от графика проведения реформ, которые предусматривает имплементация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время презентации анализа имплементации соглашения в период с 1 декабря 2016 по 1 ноября 2017 года заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.
"Сегодня мы знаем о том факте, что прошло три года (с момента подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС - ред.) и в некоторых секторах мы опаздываем", - отметил Мингарелли.
По его словам, в ЕС считают, что Украина прилагает недостаточно усилий в таможенной, транспортной и налоговой сфере, а также в вопросе создания рабочих мест.
"До этого момента Украина не смогла выполнить все обязательства в соответствии с расписанием", - добавил Мингарелли.
В то же время представитель ЕС отметил, что в экологической и энергетической сфере, в вопросе имплементации санитарных и фитосанитарных норм, а также в сфере защиты прав потребителей реформы продвигаются "достаточно хорошо".
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