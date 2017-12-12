Мінгарелі про УА з Україною: Київ відстає від графіка проведення реформ

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Київ відстає від графіка проведення реформ, які передбачає імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це під час презентації аналізу імплементації угоди в період з 1 грудня 2016 по 1 листопада 2017 року заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає УНН.