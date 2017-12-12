Мінгарелі про УА з Україною: Київ відстає від графіка проведення реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Київ відстає від графіка проведення реформ, які передбачає імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це під час презентації аналізу імплементації угоди в період з 1 грудня 2016 по 1 листопада 2017 року заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає УНН.
"Сьогодні ми знаємо про той факт, що минуло три роки (з моменту підписання угоди про асоціацію України-ЄС - ред.) і в деяких секторах ми запізнюємося", - зазначив Мінгареллі.
За його словами, у ЄС вважають, що Україна докладає недостатньо зусиль в митній, транспортній і податковій сфері , а також в питанні створення робочих місць.
"До цього моменту Україна не змогла виконати всі зобов'язання відповідно до розкладу", - додав Мінгареллі.
Водночас представник ЄС відмітив, що в екологічній та енергетичній сфері, в питанні імплементації санітарних і фітосанітарних норм, а також в сфері захисту прав споживачів реформи просуваються "досить добре".
Раніше Могеріні розповіла про позитивні результати для економіки ЄС від УА з Україною.