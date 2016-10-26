Минфин: вывод ГФС не потребуют для автоматического возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Отменяется обязательное предоставление справки-заключения Государственной фискальной службы в рамках налоговой реформы для плательщиков, претендующих на автоматический возврат НДС. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Данилюк сообщил, что возврат НДС будет проходить автоматически.
"... Мы убираем требование заключения ГФС (по возврату НДС - ред.)", - сообщил министр.
Он также добавил, что такая справка всегда была коррупционным элементом в работе службы.