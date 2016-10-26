Минфин: вывод ГФС не потребуют для автоматического возмещения НДС

КИЕВ. 26 октября. УНН. Отменяется обязательное предоставление справки-заключения Государственной фискальной службы в рамках налоговой реформы для плательщиков, претендующих на автоматический возврат НДС. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.