Мінфін: висновок ДФС не вимагатимуть для автоматичного відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Скасовується обов’язкове надання довідки-висновку Державної фіскальної служби у рамках податкової реформи для платників, які претендують на автоматичне повернення ПДВ. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
О.Данилюк повідомив, що повернення ПДВ буде проходити автоматично.
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“...ми прибираємо вимогу укладання ДФС (щодо повернення ПДВ — ред.)”, — повідомив міністр.
Він також додав, що така довідка завжди була корупційним елементом у роботі служби.