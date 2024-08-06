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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 15:36  •  7642 просмотра

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Минфин продолжает диалог с бизнесом относительно налоговых изменений для наполнения бюджета. Обсуждаются предложения по авансовому взносу по налогу на прибыль и другие меры для обеспечения дополнительных 500 млрд грн на оборону.

Заместитель Министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины и ПАО "Укрнафта" правительственные предложения по наполнению государственного бюджета за счет налогов, а также дополнительные источники для финансирования потребностей сектора безопасности и обороны.

Стороны пришли к согласию о необходимости проведения дополнительных расчетов для определения размера авансового взноса по налогу на прибыль для плательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что Министерство финансов Украины продолжает открытый и конструктивный диалог с представителями бизнес-ассоциаций из разных отраслей экономики по дизайну налоговых изменений на период действия военного положения.

Змусить бізнес йти в тінь. Чим небезпечна урядова ініціатива підвищення податків31 июля 2024, 06:00 • 208745 просмотров

Сегодня заместитель Министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины и ПАО "Укрнафта" правительственные предложения по наполнению государственного бюджета за счет налогов, а также дополнительные источники для финансирования потребностей сектора безопасности и обороны.

"Стороны пришли к согласию относительно необходимости проведения дополнительных расчетов для определения размера авансового взноса по налогу на прибыль для плательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе состоялись встречи с представителями Украинского совета бизнеса, Всеукраинского аграрного совета, Украинского клуба аграрного бизнеса, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации, ОО "Ювелиры Украины" и Союза ювелиров Украины. Воробей отметила, что военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Все возможности оперативно обеспечить дополнительные потребности военного госбюджета без пересмотра налогов уже исчерпаны.

Поэтому Минфином предложен ряд мер для обеспечения дополнительной потребности Сил обороны в размере 500 млрд грн. Три четверти от указанной суммы предлагается обеспечить за счет мер, которые не касаются повышения налогов. И только одну четверть - за счет пересмотра военного сбора, ставок акцизов и других налоговых платежей, которые должны обеспечить поступления в госбюджет в размере 138,7 млрд грн до конца 2024 года и 340 млрд грн в 2025 году

- говорится в сообщении. 

Обсуждения состоялись при участии представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Среди прочего, обсудили возможность замены 1% налога с оборота для бизнеса на НДС и отметили, что все принятые налоговые изменения будут действовать только на период действия военного положения

- информирует Минфин.

Крок назад у доступності звʼязку: Що кажуть мобільні оператори про підвищення податків30 июля 2024, 06:39 • 169531 просмотр

Контекст

Власти планируют значительное повышение налогов уже в этом году. По данным правительства, бюджету не хватает 500 миллиардов гривен для того, чтобы финансировать оборонный сектор. В связи с этим в Верховную Раду был подан законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора.

Он предусматривает, в частности, повышение ставки военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Документ жестко критикуют представители экспертной среды, представители бизнеса, а также сами депутаты  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
naftogazНафтогаз
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