Минфин представил стратегию реформирования государственных банков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Доля участия государства в банковском секторе должна уменьшаться. Одной из целей стратегии является ее уменьшение до 24% с 55% и создание конкурентных условий на рынке. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
Как отметил он, банковский сектор играет ключевую роль в развитии экономики, поскольку является механизмом, который превращает сбережения в инвестиции.
По его словам, эффективность банковской системы зависит от конкуренции на рынке, на создание которой и направлена стратегия реформирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минэнергоугля: у госбанков 400 млрд грн проблемных кредитов
"Изменение подходов работы госбанков, которые будут работать как коммерческие, обеспечит конкурентоспособность, уберет присущие преимущества для различных банков. Кроме того, стратегия предусматривает максимизацию доходов государства от продажи банков и компенсацию расходов государства на национализацию и докапитализации банков", - обратил внимание Данилюк.
Он добавил, что стратегия базируется на четырех направлениях работы:
• совершенствование модели управления;
• внедрение стратегии для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных доходных учреждений, функционирующих на коммерческих началах;
• внедрение планов выхода государства из капиталов банков и повышение их стоимости;
• разработка и внедрение подходов для работы с неработающими кредитами.