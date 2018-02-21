Мінфін представив стратегію реформування державних банків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Частка участі держави у банківському секторі повинна зменшуватись. Однією з цілей стратегії є її зменшення до 24% з 55% та створення конкурентних умов на ринку. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
Як зазначив він, банківський сектор відіграє ключову роль у розвитку економіки, оскільки є механізмом, який перетворює заощадження на інвестиції.
За його словами, ефективність банківської системи залежить від конкуренції на ринку, на створення якої і направлена стратегія реформування.
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"Зміна підходів роботи держбанків, які працюватимуть як комерційні, забезпечить конкурентність, прибере непритаманні переваги для різних банків. Крім того, стратегія передбачає максимізацію доходів держави від продажу банків та компенсацію витрат держави на націоналізацію та докапіталізацію банків", - звернув увагу Данилюк.
Він додав, що стратегія базується на чотирьох напрямках роботи:
• удосконалення моделі управління;
• впровадження стратегії для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як стабільних прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах;
• впровадження планів виходу держави з капіталів банків та підвищення їх вартості;
• розробка та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами.