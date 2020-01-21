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Минфин одолжил 6,3 млрд грн в госбюджет

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет 6,3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Минфина в Facebook.

Минфин одолжил 6,3 млрд грн в госбюджет

Как отмечается, Минфин провел аукцион, где инвесторам предложили номинированные в гривне гособлигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года, во вторник, 21 января.

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"По итогам аукциона для финансирования госбюджета было привлечено 6 315 млн грн (6-месячные ОВГЗ - 512 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1717 млн грн, 3-летние ОВГЗ - 4086 млн). При этом общий спрос превысил 12 035 млн грн (почти в 2 раза)", - сообщили в Минфине.

Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ, как указано, уменьшилась на 237 базисных пункта и составила 10,01%. Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03% (уменьшение на 172 бп), 1-летних - 10,04% (уменьшение на 14 бп).

Напомним, Минфин собирается перейти на выпуск ОВГЗ только в гривне.

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