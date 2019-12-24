Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП

ukru
12:30 • 10439 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 103697 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 103757 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 118994 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 118897 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125618 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170488 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268302 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262105 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255288 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120767 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 104954 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106311 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52377 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 64660 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 103702 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 118999 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 118901 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106311 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 19168 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52377 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104913 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66414 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149917 перегляди
Актуальне
Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП

Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП

Київ • УНН

 • 14090 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Хвилюватися через кожне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) немає сенсу, адже вони постійно продаються, погашаються, знову продаються. Тим паче, з початку року вартість запозичень зменшилася на 7-8 відсоткових пунктів, і в наступному році цей тренд продовжуватиметься. Про це заявили у пресслужбі Національного банку України, передає УНН.

“Нацбанк та Мінфін будують фінансову піраміду з ОВДП”? - подібне ви неодмінно та неодноразово читали у постах блогерів чи економістів, які вже п’ятий рік поспіль пророкують чи то дефолт, чи просто долар по 40. Але такий прогноз все не збувається", - зазначили у регуляторі.

Також у НБУ пояснили причини цього:

  • ОВДП – це державні облігації, які Міністерство фінансів випускає для фінансування дефіциту бюджету. Зобов’язання за цими паперами є частиною державного боргу. Хвилюватися через кожне розміщення ОВДП немає сенсу, адже вони постійно продаються, погашаються, знову продаються і так по колу. До речі, це не українська знахідка, гроші позичають уряди усіх держав, вказали у Нацбанку.
  • Справжні ризики для макрофінансової стабільності полягають не в окремих розміщеннях ОВДП, а в динаміці державного боргу, розміри якого зазвичай порівнюються з розміром ВВП країни. Якщо державний борг постійно зростає – це погано. Якщо його співвідношення до ВВП набуло загрозливих розмірів – ще гірше, зазначили у НБУ.
  • Ключова ознака фінансової піраміди – це якраз постійне залучення нових і кожного разу все дорожчих боргів для виплат за старими боргами, коли в результаті обсяг боргу зростає і обслуговувати його стає все важче. Але ж у нашому випадку все навпаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні

"По-перше, державний борг знизився з майже 90% ВВП у 2015 році до нижче 50% ВВП у поточному році. По-друге, зменшується не тільки співвідношення державного боргу до ВВП, але й вартість запозичень. З початку року процентні ставки за ОВДП зменшилися на 7-8 відсоткових пунктів. Якщо на початку року вони сягали 18-19%, то зараз – близько 11%, а подекуди й нижче, і в наступному році продовжуватимуть зменшуватися", - наголосили у Нацбанку.

"Тож жодних лякаючих аналогій із фінансовими пірамідами", - підсумували у НБУ.

Нагадаємо, Мінфін розмістив ОВДП у євро під рекордно низький відсоток.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89