Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Хвилюватися через кожне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) немає сенсу, адже вони постійно продаються, погашаються, знову продаються. Тим паче, з початку року вартість запозичень зменшилася на 7-8 відсоткових пунктів, і в наступному році цей тренд продовжуватиметься. Про це заявили у пресслужбі Національного банку України, передає УНН.