Жодних аналогій із фінансовими пірамідами: НБУ пояснило розміщення ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Хвилюватися через кожне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) немає сенсу, адже вони постійно продаються, погашаються, знову продаються. Тим паче, з початку року вартість запозичень зменшилася на 7-8 відсоткових пунктів, і в наступному році цей тренд продовжуватиметься. Про це заявили у пресслужбі Національного банку України, передає УНН.
“Нацбанк та Мінфін будують фінансову піраміду з ОВДП”? - подібне ви неодмінно та неодноразово читали у постах блогерів чи економістів, які вже п’ятий рік поспіль пророкують чи то дефолт, чи просто долар по 40. Але такий прогноз все не збувається", - зазначили у регуляторі.
Також у НБУ пояснили причини цього:
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- ОВДП – це державні облігації, які Міністерство фінансів випускає для фінансування дефіциту бюджету. Зобов’язання за цими паперами є частиною державного боргу. Хвилюватися через кожне розміщення ОВДП немає сенсу, адже вони постійно продаються, погашаються, знову продаються і так по колу. До речі, це не українська знахідка, гроші позичають уряди усіх держав, вказали у Нацбанку.
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- Справжні ризики для макрофінансової стабільності полягають не в окремих розміщеннях ОВДП, а в динаміці державного боргу, розміри якого зазвичай порівнюються з розміром ВВП країни. Якщо державний борг постійно зростає – це погано. Якщо його співвідношення до ВВП набуло загрозливих розмірів – ще гірше, зазначили у НБУ.
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- Ключова ознака фінансової піраміди – це якраз постійне залучення нових і кожного разу все дорожчих боргів для виплат за старими боргами, коли в результаті обсяг боргу зростає і обслуговувати його стає все важче. Але ж у нашому випадку все навпаки.
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"По-перше, державний борг знизився з майже 90% ВВП у 2015 році до нижче 50% ВВП у поточному році. По-друге, зменшується не тільки співвідношення державного боргу до ВВП, але й вартість запозичень. З початку року процентні ставки за ОВДП зменшилися на 7-8 відсоткових пунктів. Якщо на початку року вони сягали 18-19%, то зараз – близько 11%, а подекуди й нижче, і в наступному році продовжуватимуть зменшуватися", - наголосили у Нацбанку.
"Тож жодних лякаючих аналогій із фінансовими пірамідами", - підсумували у НБУ.
Нагадаємо, Мінфін розмістив ОВДП у євро під рекордно низький відсоток.