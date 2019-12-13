Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міністерстві фінансів до 2024 року планують перейти на випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) лише у гривні. Про це повідомила під час брифінгу директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає кореспондент УНН.