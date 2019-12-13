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Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні

Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міністерстві фінансів до 2024 року планують перейти на випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) лише у гривні. Про це повідомила під час брифінгу директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає кореспондент УНН.

"Дорогим видається борг в іноземній валюті, оскільки він є дуже схильний девальвації (зниження курсу національної валюти до іноземних валют - ред.) національної валюти", - зазначила вона.

За словами Ярової, наймасштабнішою девальвація була у 2014-2016 роках, тоді державний борг зріс у 3 рази, оскільки велика його частина була в іноземній валюті.

"Якщо ми візьмемо період 2014-2016 років, коли девальвація була наймасштабнішою, державний борг зріс більш ніж у 3 рази, оскільки 60% було номіновано в іноземній валюті. Враховуючи такий ризик, одна із цілей управління державним боргом – це зменшення частки боргу, номінованої в іноземній валюті, для зменшення його ризиків", - додала вона.

У зв’язку з цим у Мінфіні до 2024 року планують перейти до випуску ОВДП у гривні.

"Зважаючи на високі ризики валютного боргу на внутрішньому ринку, ми поступово будемо переходити до випуску внутрішніх облігацій лише у національній валюті. Відповідна ціль зафіксована в програмі діяльності Кабінету міністрів. Ми плануємо до 2024 року перейти повністю на випуск ОВДП у гривні", - пояснила Ярова.

Нагадаємо, Міністерство фінансів заявило про зменшення державного боргу України у гривневому еквіваленті до рівня вересня 2017 року, водночас пояснивши його збільшення у доларовому еквіваленті зміцненням гривні. 

Додамо, раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що укріплення гривні сприяло зменшенню загального обсягу державного боргу більше ніж на 100 млрд грн. 

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