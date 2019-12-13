Минфин собирается перейти на выпуск ОВГЗ только в гривне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Министерстве финансов до 2024 года планируют перейти на выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) только в гривне. Об этом сообщила во время брифинга директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает корреспондент УНН.
"Дорогим кажется долг в иностранной валюте, поскольку он очень склонен девальвации (снижение курса национальной валюты к иностранным валютам - ред.) национальной валюты", - отметила она.
По словам Яровой, самой масштабной девальвация была в 2014-2016 годах, тогда государственный долг вырос в 3 раза, поскольку большая его часть была в иностранной валюте.
"Если мы возьмем период 2014-2016 годов, когда девальвация была самой масштабной, государственный долг вырос более чем в 3 раза, поскольку 60% было номинировано в иностранной валюте. Учитывая такой риск, одна из целей управления государственным долгом - это уменьшение доли долга, номинированной в иностранной валюте, для уменьшения его рисков", - добавила она.
В связи с этим в Минфине до 2024 года планируют перейти к выпуску ОВГЗ в гривне.
"Учитывая высокие риски валютного долга на внутреннем рынке, мы постепенно будем переходить к выпуску внутренних облигаций только в национальной валюте. Соответствующая цель зафиксирована в программе деятельности Кабинета министров. Мы планируем до 2024 года перейти полностью на выпуск ОВГЗ в гривне", - пояснила Яровая.
Напомним, Министерство финансов заявило об уменьшении государственного долга Украины в гривневом эквиваленте до уровня сентября 2017 года, одновременно объяснив его увеличение в долларовом эквиваленте укреплением гривны.
Добавим, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что укрепление гривны способствовало уменьшению общего объема государственного долга более чем на 100 млрд грн.