Мінфін розмістив ОВДП у євро під рекордно низький відсоток

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,4 млрд грн, при цьому дохідність за ОВДП, номінованими в євро, сягнула історичного мінімуму - 2,22%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.