Мінфін розмістив ОВДП у євро під рекордно низький відсоток
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,4 млрд грн, при цьому дохідність за ОВДП, номінованими в євро, сягнула історичного мінімуму - 2,22%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Так, Мінфін на аукціоні напередодні запропонував інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 1, 2 та 4 роки, а також цінні папери, номіновані в іноземній валюті з терміном обігу 6 місяців.
"Завдяки ефективній політиці Міністерства фінансів з управління державним боргом, середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП, номінованих в євро, за підсумками аукціону становила мінімальний за всю історію рівень в 2,22% (знижено відразу на 238 базисних пункти). Минулий раз розміщення ОВДП, номінованих в євро, проводилось в червні 2019 року", - повідомили у Мінфіні.
Вартість запозичень в національній валюті, як зазначається, продовжила падати. "Середньозважена дохідність 3-місячних державних облігацій склала 11,78% (зниження на 128 бп), 1-річних – 11,42% (зниження на 158 бп), 2-річних – 11,1% (зниження на 91 бп), а 4-річних – 10,9% (зниження на 77 бп)", - відзначили у відомстві.
"Загалом, за підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 11 412 млн грн (3-місячні ОВДП – 530 млн грн; 1-річні ОВДП – 539 млн грн; 2-річні ОВДП – 1 036 млн грн; 4-річні ОВДП – 4 123 млн грн; 6-місячні ОВДП, номіновані в євро – 198,8 млн євро)", - відзначили у Мінфіні.
Нагадаємо, Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні.