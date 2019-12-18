Минфин разместил ОВГЗ в евро под рекордно низкий процент

Так, Минфин на аукционе накануне предложил инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1, 2 и 4 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 6 месяцев.

"Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ, номинированных в евро, по итогам аукциона составила минимальный за всю историю уровень в 2,22% (снижена сразу на 238 базисных пунктов). В последний раз размещение ОВГЗ, номинированных в евро, проводилось в июне 2019 года", - сообщили в Минфине.

Стоимость заимствований в национальной валюте, как отмечается, продолжила падать. "Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 11,78% (снижение на 128 бп), 1-летних - 11,42% (снижение на 158 бп), 2-летних - 11,1% (снижение на 91 бп), а 4-летних - 10,9% (снижение на 77 бп)", - отметили в ведомстве.

"В целом, по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 11 412 млн грн (3-месячные ОВГЗ - 530 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 539 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 1036 млн грн, 4-летние ОВГЗ - 4123 млн грн, 6-месячные ОВГЗ, номинированные в евро - 198,8 млн евро)", - отметили в Минфине.

Напомним, Минфин собирается перейти на выпуск ОВГЗ только в гривне.