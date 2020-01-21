Мінфін позичив 6,3 млрд грн до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) залучило до держбюджету 6,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Мінфіну у Facebook.
Як зазначається, Мінфін провів аукціон, де інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки, у вівторок, 21 січня.
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"За підсумками аукціону для фінансування держбюджету було залучено 6 315 млн грн (6-місячні ОВДП – 512 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 717 млн грн; 3-річні ОВДП – 4 086 млн). При цьому загальний попит перевищив 12 035 млн грн (майже в 2 рази)", - повідомили у Мінфіні.
Середньозважена дохідність 3-річних гривневих ОВДП, як вказано, зменшилась на 237 базисних пункти та становила 10,01%. Дохідність 6-місячних паперів склала 10,03% (зменшення на 172 бп), 1-річних – 10,04% (зменшення на 14 бп).
Нагадаємо, Мінфін збирається перейти на випуск ОВДП лише у гривні.