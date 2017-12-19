Минфин назвал ТОП-задачи на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Главная задача, которую ставит перед собой Министерство финансов Украины на 2018 год, - это повышение инвестиционной привлекательности Украины. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"ТОП-задачи на следующий год, которые стоят перед нами: это повышение инвестиционной привлекательности Украины, обеспечения экономического роста и финансовой стабильности", - подчеркнул он.
По словам А.Данилюка, министерство будет стараться обеспечить максимально развитие в стране, в частности в социальной и гуманитарной сферах.
Как сообщал УНН, Китай готов помочь Украине с защитой и сохранением инвестиций.