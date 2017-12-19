Мінфін назвав ТОП-завдання на наступний рік

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головне завдання, яке ставить перед собою Міністерство фінансів України на 2018 рік, – це підвищення інвестиційної привабливості України. Про це під час прес-конференції повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

“ТОП-завдання на наступний рік, які стоять перед нами: це підвищення інвестиційної привабливості України, забезпечення економічного зростання та фінансової стабільності”, — підкреслив він.

За словами О.Данилюка, міністерство буде намагатися забезпечити максимально розвиток в країні, зокрема в соціальній та гуманітарній сферах.

Як повідомляв УНН, Китай готовий допомогти Україні із захистом і збереженням інвестицій.

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