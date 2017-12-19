Мінфін назвав ТОП-завдання на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головне завдання, яке ставить перед собою Міністерство фінансів України на 2018 рік, – це підвищення інвестиційної привабливості України. Про це під час прес-конференції повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“ТОП-завдання на наступний рік, які стоять перед нами: це підвищення інвестиційної привабливості України, забезпечення економічного зростання та фінансової стабільності”, — підкреслив він.
За словами О.Данилюка, міністерство буде намагатися забезпечити максимально розвиток в країні, зокрема в соціальній та гуманітарній сферах.
Як повідомляв УНН, Китай готовий допомогти Україні із захистом і збереженням інвестицій.