Минеру столичного моста Метро будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Прокуратура будет просить для мужчины, который 18 сентября сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
"Прокуратура будет просить для задержанного содержание под стражей", - сообщила она.
Ходатайство об избрании меры пресечения уже направили в суд.
Напомним, накануне по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, сообщил о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, сообщение о чем оказалось неправдивым, и совершал хулиганские действия.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.